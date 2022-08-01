Правительственный кризис в Болгарии. Президент Радев назначил внеочередные выборы
Президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 2 октября. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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Временным исполняющим обязанности премьер-министра станет Галаб Донев, до этого занимавший пост секретаря президента по вопросам демографии и социальной политики.
Политический кризис в Болгарии начался 8 июня, когда лидер партии "Има такъв народ" ("Есть такой народ") Славе Трифонов отозвал своих министров из кабинета министров Кирилла Петкова.
16 июня парламент проголосовал за отставку главы Народного собрания Николая Минчева, а еще через неделю правительство Петкова получило вотум недоверия голосами 123 из 239 депутатов парламента.
Это решение инициировала оппозиционная партия ГЕРБ, возглавляемая бывшим премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, ее поддержали еще три партии.
Уже после вотума правительство Петкова решило выслать 70 сотрудников российского посольства.
Последние выборы в Болгарии прошли в ноябре 2021 года. На них победила партия "Продължаваме промяната" ("Продолжаем перемены") Кирилла Петкова и Асена Василева. Партия ГЕРБ Бойко Борисова заняла второе место.
Выборы также проходили в июле 2021 года (победила партия "Има такъв народ") и в апреле 2021 года (победил ГЕРБ).
- 4 мая парламент Болгарии проголосовал за пакет мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники, но отклонил пункты о поставках оружия.
- Болгария остается за общественными настроениями одной из самых пророссийских стран в Центральной и Восточной Европе: 57% населения не считают Россию угрозой, а половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны.
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