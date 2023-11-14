Премьер Армении отказался принимать участие в саммите ОДКБ. Москва "сожалеет"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности, которую возглавляет Россия. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

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Пашинян сообщил в телефонном разговоре с диктатором Беларуси Александром Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ, который должен пройти в Минске 23 ноября.

В опубликованном правительством Армении официальном сообщении о разговоре отмечено, что Пашинян "выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к такому решению".

В настоящее время Пашинян является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения не предупредила Москву о решении Пашиняна пропустить встречу, и что "если это действительно так, то можно выразить сожаление".

Отношения Армении и России, которые десятилетиями были близкими союзниками, значительно ухудшились после того, как РФ фактически отказалась помогать Армении в ее противостоянии с Азербайджаном из-за непризнанного Нагорного Карабаха. Армения сузила сотрудничество с ОДКБ и предприняла ряд шагов, которые в Кремле посчитали "враждебными". Пашинян публично признал, что расчет на то, что Россия будет защищать безопасность Армении, был "стратегической ошибкой".

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Власти РФ пытаются представить ОДКБ как "реальную альтернативу" НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.

В сентябре 2022 года Пашинян обвинил союзников по ОДКБ, что те не помогают стране вооружением в ее военном конфликте с Азербайджаном, несмотря на уже оплаченные Ереваном поставки.

Ранее Пашинян раскритиковал ОДКБ за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.

3 октября 2023 года парламент Армении ратифицировал Римский статут, обязавшись выполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Как заявил Пашинян, Ереван решился на этот шаг, так как инструментов ОДКБ и партнерства с РФ "недостаточно для обеспечения безопасности страны".

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