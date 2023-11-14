Прем'єр Вірменії відмовився брати участь у саміті ОДКБ. Москва "шкодує"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у саміті Організації договору про колективну безпеку, яку очолює Росія. Про це повідомили у пресслужбі вірменського уряду.

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Пашинян повідомив у телефонній розмові з диктатором Білорусі Олександром Лукашенком, що не приїде на саміт ОДКБ, який має відбутися у Мінську 23 листопада.

В опублікованому урядом Вірменії офіційному повідомленні про розмову зазначено, що Пашинян "висловив сподівання, що колеги з ОДКБ з розумінням поставляться до такого рішення".

Наразі Пашинян є головою Ради колективної безпеки ОДКБ.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Вірменія не попередила Москву про рішення Пашиняна пропустити зустріч, і "якщо це справді так, то можна висловити жаль".

Відносини Вірменії та Росії, які десятиліттями були близькими союзниками, значно погіршилися після того, як РФ фактично відмовилася допомагати Вірменії у її протистоянні з Азербайджаном через невизнаний Нагірний Карабах. Вірменія звузила співпрацю з ОДКБ і зробила низку кроків, які у Кремлі вважали "ворожими". Пашинян публічно визнав, що розрахунок на те, що Росія захищатиме безпеку Вірменії, був "стратегічною помилкою".

ДОВІДКА. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Влада РФ намагається представити ОДКБ як "реальну альтернативу" НАТО і всіма силами домагається збільшення ваги ОДКБ у системі міжнародних відносин.

У вересні 2022 року Пашинян звинуватив союзників з ОДКБ, що ті не допомагають країні озброєннями у її військовому конфлікті з Азербайджаном, попри вже сплачені Єреваном постачання.

Раніше Пашинян розкритикував ОДКБ за бездіяльність під час конфлікту з Азербайджаном у Нагірному Карабаху 2020 року.

3 жовтня 2023 року парламент Вірменії ратифікував Римський статут, зобов'язавшись виконувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Як заявив Пашинян, Єреван наважився на цей крок, оскільки інструментів ОДКБ та партнерства з РФ "недостатньо для забезпечення безпеки країни".

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