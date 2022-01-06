Премьер Швеции: Каждая страна имеет право на свою политику безопасности

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что каждая страна имеет право самостоятельно определять свою политику безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

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"Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению. В Швеции мы сами принимаем решение о нашей внешней политике и политике безопасности, а также о том, с кем мы будем сотрудничать", – говорится в заявлении.

Андерссон сообщила, что "в свете развития событий в Украине и вокруг нее, а также ухудшения ситуации с безопасностью в непосредственной близости от нас" она поговорила с президентом Финляндии Саули Ниинисте и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Шведское правительство также ведет диалог с администрацией США, добавила она.

"Необходимо уважать и соблюдать международное право. Это включает право каждой страны самостоятельно выбирать свою политику безопасности", – сказала премьер Швеции.

Вадим Ребрина

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