Пресс-секретарь Трампа заболела коронавирусом

Кайли Макэнани получила позитивный тест на COVID-19 через пять дней после подтверждения заражения коронавирусом у Трампа

Сегодня, 5 октября, Кайли Макэнани, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, заболела COVID-19. Об этом она сообщила в Twitter.

"После ежедневных отрицательных результатов тестов на COVID-19, которые я проводила после минувшего четверга (день, когда заражение коронавирусом подтвердили у Трампа – ред.), в понедельник я получила положительный результат, но симптомов пока нет… Я ухожу на карантин и продолжу удаленно работать на благо американского народа".

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Наталия Медведева

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