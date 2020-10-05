Пресс-секретарь Трампа заболела коронавирусом
05.10.2020, 19:29
Дональд Трамп и Кайли Макэнани (Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas)
Кайли Макэнани получила позитивный тест на COVID-19 через пять дней после подтверждения заражения коронавирусом у Трампа
Сегодня, 5 октября, Кайли Макэнани, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа, заболела COVID-19. Об этом она сообщила в Twitter.
"После ежедневных отрицательных результатов тестов на COVID-19, которые я проводила после минувшего четверга (день, когда заражение коронавирусом подтвердили у Трампа – ред.), в понедельник я получила положительный результат, но симптомов пока нет… Я ухожу на карантин и продолжу удаленно работать на благо американского народа".
- 2 октября Трамп сообщил, что заразился. В ночь на 5 октября он записал ролик, где уверяет, что "многое узнал о COVID". Трампа могут выписать уже сегодня: его лечат экспериментальными моноклональными антителами, ремдесивиром, дексаметазоном и другим.
- Коронавирусом недавно заболел также пятый президент Порошенко. Первая леди Зеленская уже переболела COVID-19.
- СМИ ранее сообщили, что Трамп якобы знал о заражении еще до появления в телестудии на дебатах с кандидатом-демократом в президенты США Байденом.
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