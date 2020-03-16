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Коронавирус. Президент Еврокомиссии предложила на месяц ограничить въезд в ЕС

Коронавирус. Президент Еврокомиссии предложила на месяц ограничить въезд в ЕС - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Gian Ehrenzeller/ЕРА)
16.03.2020, 18:52

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести ограничения на "некритичные поездки" в ЕС

В Евросоюзе может быть введено ограничение на въезд иностранцев сроком на 30 дней. С таким предложением выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности она предложила ввести ограничения на "некритичные поездки". Фон дер Ляйен предложила для начала ограничится 30 сроком с возможностью его продления.

Исключения, по мнению главы Еврокомиссии, должны составить граждане, имеющие право на проживание в ЕС, дипломатические сотрудники, медики и эксперты по коронавирусу.

  • 13 марта Всемирная организация здравоохранения назвала Европу новым центром пандемии коронавируса.
  • Сначала в Италии, затем в Испании и Франции правительства вводят жесткие ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса.

LIGA.net ведет хронику: Коронавирус в Украине и мире: все основные новости

Ребрина Вадим
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