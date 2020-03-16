Коронавирус. Президент Еврокомиссии предложила на месяц ограничить въезд в ЕС

В Евросоюзе может быть введено ограничение на въезд иностранцев сроком на 30 дней. С таким предложением выступила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности она предложила ввести ограничения на "некритичные поездки". Фон дер Ляйен предложила для начала ограничится 30 сроком с возможностью его продления.
Исключения, по мнению главы Еврокомиссии, должны составить граждане, имеющие право на проживание в ЕС, дипломатические сотрудники, медики и эксперты по коронавирусу.
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