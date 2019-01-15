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15.01.2019, 13:33

Президент нищей Зимбабве улетел к Путину на люкс-лайнере: фото

Президент нищей Зимбабве улетел к Путину на люкс-лайнере: фото - Фото
Фото: deerjet.com

Журналисты подсчитали: поскольку Эммерсон Мнангагва проведет в турне до двух недель, из казны на его путешествие в роскошном лайнере уйдет до $25 млн

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На фоне народных протестов из-за резкого скачка цен на топливо в Зимбабве местный президент Эммерсон Мнангагва отправился на три дня к российскому коллеге Владимиру Путину на арендованном Boeing 787 Dreamliner, переделанном в стиле "люкс". Час пользования лайнером - $74 тысячи, пишет местный ресурс NewsDay.

Базовая версия этого самолета стоимостью $225 млн вмещает до 250 пассажиров.

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Частный летательный аппарат, которым воспользовался Мнангагва, оборудован кухней, столовой, гостиной, гардеробом, спальней и даже ванной комнатой, а его вместительность сокращена до 40 пассажиров. Здесь можно воспользоваться услугами дворецкого.

Эта версия самолета гонконгской компании Deer Jet стоит уже около $300 млн.

Фото: deerjet.com

В одной из беднейших стран мира на днях начались массовые волнения и протесты из-за анонсированного повышения цен на топливо (в 1,5-3 раза). Как вчера писало агентство Reuters, Мнангагва пошел на это "в попытке остановить углубление экономического кризиса".

Около 10 лет назад зимбабвийский доллар прекратил существование из-за чудовищной инфляций: в 2008-м она 231000000%. К примеру, в 17:00 банка пива могла стоить 100 млрд зимбабвийских долларов, а через час - 150 млрд.

Зимбабве регулярно на голосованиях в ООН отдает голос за прокремлевские инициативы. Недавно страна поддержала оккупацию Крыма, проголосовав против новой резолюции.

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Теги: рабочий визит, владимир путин, эммерсон мнангагва, зимбабве, лайнер, Boeing 787 Dreamliner
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