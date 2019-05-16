Президент Румынии заподозрил, что страна движется куда-то не туда

Клаус Йоганнис (фото - ЕРА)

C экономической точки зрения Румыния движется в неправильном направлении. Об этом в Бухаресте на форуме по вопросам развития финансового рынка заявил президент этой страны Клаус Йоганнис, пишет Укринформ.

"Проводимая правительством экономическая политика игнорирует главный источник долгосрочного экономического роста - инвестиции", - сказал он.

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По его мнению, стране в будущем "дорого обойдется" отсутствие инвестиций в транспортную инфраструктуру. Йоганнис считает, что в Румынии экономическая модель "неустойчивая, потому что основана исключительно на расширении потребления".

Правительство страны пока не реагировало на такие заявления президента.

Тем временем экс-президент Румынии Ион Илиеску предстанет перед судом по делу о гибели людей в декабре 1989 года после свержения диктатуры Николае Чаушеску.

Кроме того, этим летом в Румынию будет переброшена система заатмосферной противоракетной обороны: что это такое, читать здесь.

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