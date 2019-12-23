Приговор по делу Хашогги. Турция выразила недовольство

Джамаль Хашогги (Фото: EPA)

В Анкаре выразили недовольство процессом расследования и решением, вынесенным судом в Эр-Рияде в деле убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой, передает Укринформ.

По его словам, решение суда далеко не соответствует ожиданиям как Турции, так и международного сообщества, касающимся выяснения всех аспектов этого убийства и обеспечения справедливости.

Среди вопросов, которые остаются без ответа, он назвал неустановление местонахождения тела журналиста, заказчиков его убийства, а также соучастников преступления в Турции, если такие были.

Также в Анкаре призвали Саудовскую Аравию к сотрудничеству в расследовании дела.

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