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Приговор по делу Хашогги. Турция выразила недовольство

Приговор по делу Хашогги. Турция выразила недовольство - Фото
Джамаль Хашогги (Фото: EPA)
23.12.2019, 22:42

Анкара недовольна, что не установлены заказчики, соучастники и не найдено тело убитого журналиста

В Анкаре выразили недовольство процессом расследования и решением, вынесенным судом в Эр-Рияде в деле убийства журналиста Джамаля Хашогги, которое было совершено в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой, передает Укринформ.

По его словам, решение суда далеко не соответствует ожиданиям как Турции, так и международного сообщества, касающимся выяснения всех аспектов этого убийства и обеспечения справедливости.

Среди вопросов, которые остаются без ответа, он назвал неустановление местонахождения тела журналиста, заказчиков его убийства, а также соучастников преступления в Турции, если такие были.

Также в Анкаре призвали Саудовскую Аравию к сотрудничеству в расследовании дела.

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Турция саудовская аравия Джамаль Хашогги
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