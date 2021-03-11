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Принц Уильям отверг обвинения в расизме королевской семьи и пообещал поговорить с Гарри

11.03.2021, 14:19
Принц Уильям отверг обвинения в расизме королевской семьи и пообещал поговорить с Гарри - Фото
Принц Уильям (Фото - ЕРА)

Внук королевы Елизаветы II, принц Уильям Кембриджский в ответ на обвинения своего брата, принца Гарри Сассекского, а также его жены, герцогини Меган Маркл заявил, что британская королевская семья не является расистской. Об этом сообщает Reuters

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"Мы очень не расистская семья", – сказал он репортерам во время официального визита в одну из школ в восточном Лондоне. 

По его словам, он еще не беседовал с Гарри, однако намерен это сделать.

  • Британский принц и американская актриса Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у них родился мальчик – Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор.
  • 13 января 2020-го королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Маркл отказаться от королевских привилегий и начать финансово независимую жизнь. 31 марта они официально сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи. Сейчас Гарри и Меган с сыном Арчи живут в Лос-Анджелесе.
  • 8 марта сообщалось, что Гарри, а также его жена, герцогиня Меган Маркл, заявили о случаях расизма в королевской семье. Они отметили, что некоторые члены королевской семьи обсуждали цвет кожи будущего сына Гарри. По словам Маркл, ей было трудно принять подобные разговоры в семье и, при этом, у нее возникали мысли о самоубийстве.
Станислав Стороженко
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Великобритания королевская семья расизм принц Виндзоры
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