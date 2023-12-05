Принятие Балканских государств в ЕС актуально из-за империализма России в Европе – Бербок
Принятие государств Западных Балкан в Евросоюз станет важным вкладом в безопасность Европы из-за войны, которую Россия ведет против Украины. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщает Deutsche Welle.
Перед началом визита в Словению Бербок сказала, что принимая во внимание империализм России в центре Европы, ЕС не может позволить себе оставлять страны в "серых зонах".
Поэтому, пояснила она, принятие стран Западных Балкан целиком и полностью соответствуют интересам Европейского Союза, чтобы ЕС мог оставаться "якорем безопасности для всех нас в Европе".
Для вступления в состав ЕС страны Балкан должны завершить реформы. С другой стороны, "Евросоюз должен сдержать слово и предпринять следующие шаги в процессе расширения, как только будут выполнены все условия", подчеркнула Бербок.
В Евросоюз хотят вступить все шесть стран Западных Балкан, однако они находятся на разных этапах процесса. Некоторые из стран ждут вступления в ЕС уже несколько десятилетий.
Переговоры о вступлении начаты с Сербией, Северной Македонией, Черногорией и Албанией. Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в декабре 2022 года. Республика Косово, которая стала независимым государством в 2008 году, однако до сих пор не признана несколькими странами-членами ЕС, также рассматривается как "потенциальный кандидат" на вступление в Евросоюз.
- Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.
- Поддержка вступления в ЕС среди украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.
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