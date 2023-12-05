Прийняття Балканських держав у ЄС є актуальним через імперіалізм Росії в Європі – Бербок

Глава МЗС Німеччини: Прийняття країн Західних Балкан до ЄС стане важливим внеском у безпеку Європи через війну, яку Росія веде проти України

Анналена Бербок (фото – ЕРА)

Прийняття держав Західних Балкан до Євросоюзу стане важливим внеском у безпеку Європи через війну, яку Росія веде проти України. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Deutsche Welle.

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Перед початком візиту до Словенії Бербок сказала, що "зважаючи на імперіалізм Росії в центрі Європи, ЄС не може дозволити собі залишати країни в "сірих зонах".

Тому, пояснила вона, ухвалення країн Західних Балкан цілком і повністю відповідають інтересам Європейського Союзу, щоб ЄС міг залишатися "якорем безпеки для всіх нас у Європі".

Для вступу до складу ЄС країни Балкан мають завершити реформи. З іншого боку, "Євросоюз має дотримати слово і вжити наступних кроків у процесі розширення, щойно будуть виконані всі умови", наголосила Бербок.

До Євросоюзу хочуть вступити всі шість країн Західних Балкан, проте вони перебувають на різних етапах процесу. Деякі з країн чекають на вступ до ЄС уже кілька десятиліть.

Переговори про вступ розпочато з Сербією, Північною Македонією, Чорногорією й Албанією. Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ у грудні 2022 року. Республіка Косово, яка стала незалежною державою у 2008 році, проте досі не визнана кількома країнами-членами ЄС, також розглядається як "потенційний кандидат" на вступ до Євросоюзу.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу найближчими роками.

Підтримка вступу до ЄС серед українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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