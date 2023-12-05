Прийняття Балканських держав у ЄС є актуальним через імперіалізм Росії в Європі – Бербок
Анналена Бербок (фото – ЕРА)

Прийняття держав Західних Балкан до Євросоюзу стане важливим внеском у безпеку Європи через війну, яку Росія веде проти України. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Deutsche Welle.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Перед початком візиту до Словенії Бербок сказала, що "зважаючи на імперіалізм Росії в центрі Європи, ЄС не може дозволити собі залишати країни в "сірих зонах".

Тому, пояснила вона, ухвалення країн Західних Балкан цілком і повністю відповідають інтересам Європейського Союзу, щоб ЄС міг залишатися "якорем безпеки для всіх нас у Європі".

Для вступу до складу ЄС країни Балкан мають завершити реформи. З іншого боку, "Євросоюз має дотримати слово і вжити наступних кроків у процесі розширення, щойно будуть виконані всі умови", наголосила Бербок.

До Євросоюзу хочуть вступити всі шість країн Західних Балкан, проте вони перебувають на різних етапах процесу. Деякі з країн чекають на вступ до ЄС уже кілька десятиліть.

Переговори про вступ розпочато з Сербією, Північною Македонією, Чорногорією й Албанією. Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ у грудні 2022 року. Республіка Косово, яка стала незалежною державою у 2008 році, проте досі не визнана кількома країнами-членами ЄС, також розглядається як "потенційний кандидат" на вступ до Євросоюзу.

Читайте також: Глава МЗС Німеччини: Євросоюз невдовзі розшириться до Луганська. Це майбутнє України

євросоюзанналена бербоквступ до ЄСЗахідні Балкани