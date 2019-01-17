Притесняют христиан: РФ впервые за 7 лет внесли в список стран

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Россия впервые с 2011 года включена в составляемый международной правозащитной организацией Open Doors ежегодный список стран, в которых притесняют людей христианской веры. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В новом перечне, опубликованном в среду, 16 января, РФ занимает 41-ю строчку из 50.



"Главной причиной возвращения России в этот список стали нападения на христиан в мусульманских республиках страны, в первую очередь Дагестане и Татарстане, где "усиливающееся влияние ислама все чаще угрожает жизни церкви", - подчеркивают составители документа.

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Особенно сильно, по их наблюдениям, притесняют мусульман, принявших христианство.

"Семья и друзья христиан мусульманского происхождения, так же как и другие люди из их социального окружения, а также их учителя-мусульмане, отторгают евангелизацию мусульман в регионах, большинство населения которых исповедует ислам. Кроме того, христиане подвергаются давлению со стороны правительства, в первую очередь, посредством принятия и исполнения законов, ограничивающих их права", - констатируют авторы исследования.

Они добавили, что при этом русские православные церкви реже всего конфликтуют с правительством.

Незарегистрированные церкви, которые активно распространяют Евангелие, напротив, должны быть готовыми к тому, что столкнутся с прослушиванием и слежкой.

Конкретными примерами преследования людей христианской веры в РФ стали нападения на православных в Дагестане и Чечне в феврале и мае 2018 года.

По данным Open Doors, всего в 50 странах, фигурирующих в списке, проживают 700 млн христиан. 200 млн из них, по информации правозащитников, подвергаются гонениям. В России, население которой составляет около 144 млн человек, проживают, по данным организации, чуть более 118 млн христиан.

Страной, в которой христиане подвергаются наиболее сильным гонениям, в 16-й раз подряд названа Северная Корея.

Российской ЛГБТ-сети стало известно о том, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией.