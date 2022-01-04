"Проблема мигрантов решена". Президент Литвы хочет отменить чрезвычайное положение
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "проблема мигрантов решена", и предложил отменить чрезвычайное положение, введенное на границе с Беларусью из-за кризиса с нелегалами, доставляемыми силовиками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. Об этом Науседа сказал сегодня, 4 января, передает LRT.
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"Я думаю, что действительно имеет смысл рассмотреть вопрос об отмене чрезвычайного положения в ситуации, подобной той, в которой мы находимся сейчас, поскольку это действительно мощный инструмент, который нам нужно использовать в определенных исключительных обстоятельствах", – сказал глава Литвы.
По словам Науседы, "проблема мигрантов в настоящее время решена", однако чрезвычайное положение можно будет вновь ввести, если ситуация усложнится.
Сейчас же он призывает "переломить эту ситуацию" и начать работу по изменению конституции. Он отметил, что прямые выборы мэров – это отложенный вопрос, и власти "задолжали перед обществом и муниципалитетами его разрешение" (пока действует режим ЧП, в Конституцию нельзя внести соответствующие правки, – ред).
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- 8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.
- Литовские военные заявили, что откроют огонь, если через границу из Беларуси будут прорываться вооруженные "зеленые человечки".
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины.
- Литва из-за миграционного кризиса выстроила ограждения на границе с Беларусью: проложено 150 км колючей проволоки и 10 км забора.
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