"Проблема мигрантов решена". Президент Литвы хочет отменить чрезвычайное положение

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "проблема мигрантов решена", и предложил отменить чрезвычайное положение, введенное на границе с Беларусью из-за кризиса с нелегалами, доставляемыми силовиками режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. Об этом Науседа сказал сегодня, 4 января, передает LRT.

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"Я думаю, что действительно имеет смысл рассмотреть вопрос об отмене чрезвычайного положения в ситуации, подобной той, в которой мы находимся сейчас, поскольку это действительно мощный инструмент, который нам нужно использовать в определенных исключительных обстоятельствах", – сказал глава Литвы.

По словам Науседы, "проблема мигрантов в настоящее время решена", однако чрезвычайное положение можно будет вновь ввести, если ситуация усложнится.

Сейчас же он призывает "переломить эту ситуацию" и начать работу по изменению конституции. Он отметил, что прямые выборы мэров – это отложенный вопрос, и власти "задолжали перед обществом и муниципалитетами его разрешение" (пока действует режим ЧП, в Конституцию нельзя внести соответствующие правки, – ред).

СПРАВКА. Чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса в Литве действует с 10 ноября 2021-го. Оно было продлено до полуночи 14 января 2022-го. За год в Литву прибыло более 4200 мигрантов.

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8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.

Литовские военные заявили, что откроют огонь, если через границу из Беларуси будут прорываться вооруженные "зеленые человечки".

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины.

Литва из-за миграционного кризиса выстроила ограждения на границе с Беларусью: проложено 150 км колючей проволоки и 10 км забора.

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Оксана Житнюк

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