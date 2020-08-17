Протесты в Беларуси. Диджеи, задержанные за песню Цоя, рассказали о пребывании в СИЗО

Звукорежиссеры утверждают, что по ночам слышали стоны и крики

Звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, которые включили 6 августа в Киевском сквере в Минске песню Цоя "Перемен", провели в изоляторе десять суток и вышли на волю, сообщает TUT.BY.

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В протоколе указано, что Соколовский и Галанов совершили мелкое хулиганство и оказывали сопротивление при задержании. После ареста их отвезли в Центральное РУВД, затем – в ЦИП в переулке Окрестина. Первые пять суток Влад Соколовский провел в карцере.

"Это такое помещение с металлической табуреткой и кроватью, которая отстегивается только на ночь. Пол был залит хлоркой, невозможно было дышать. В один из дней в карцер зашел какой-то начальник, сказал, что у меня тут почти санаторий. После этого включили вентиляцию. Холод был ужасный", – рассказал он.

Влада после пяти дней в карцере перевели в камеру, где, по его словам, было около 40 человек. "Они были в одном белье, все синие с ног до головы, с запекшейся кровью на теле. Очень скоро меня перевели в другую камеру. Там было примерно 30 человек, так я познакомился с врачом Андреем Витушко. Одежду мне вернули, наверное, 14 августа. До этого я пробыл около трех суток без нее. В камере постоянно было движение: кого-то забирали и подселяли новых. Последняя большая группа – это люди, которые стояли шесть часов на коленях лицом в землю. Их били", – рассказал Влад.

Кирилл, по его словам, первое время был в обычной камере, после этого его несколько раз "переселяли". Родные Кирилла Галанова до вчера не знали, где он находится.

"Когда меня вывели из камеры, я стал лицом к стене, как и положено. Но сотрудник сказал, что я слишком свободно хожу, на что я улыбнулся. Следующие две ночи я провел в карцере. Это такая штука, где находится сухой туалет без воды, воняет от прошлых узников так, будто его не чистили со дня основания. Заходишь, считай, в общественный туалет и находишься там. Ночью не можешь спать, потому что холодно. Разминаешься, прыгаешь, пока уснешь – потом опять замерзаешь", – рассказал парень.

После этого Кирилла перевели в камеру к иностранцам, которые ожидали депортации. Считает, что ему в каком-то плане повезло: соседям по камере передавали передачи, было с кем поговорить и что почитать. "У них у всех, в отличие от "политических", есть матрасы, им передавали книги, шашки, шахматы", – сказал он.

И Влад, и Кирилл утверждают, что по ночам слышали стоны и крики.

"Я слышал, как кто-то сказал: "Готовьтесь, будем делать из вас инвалидов первой группы". После этого ночью я слышал жуткие крики и удары. С 11-го на 12-е, если не ошибаюсь", – рассказал диджей.

Звукорежиссеры отметили, что не жалеют о своем поступке.

7 августа, в Минске двух диджев, которые накануне во время городского мероприятия включили песню Виктора Цоя и группы Кино "Перемен!", арестовали на 10 суток.

арестовали

В центре Минска устроили акцию в поддержку арестованных звукооператоров

Наталия Софиенко

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