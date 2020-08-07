В Минске диджеев арестовали на 10 суток за песню Цоя: видео

Сегодня, 7 августа, в Минске двух диджев, которые накануне во время городского мероприятия включили песню Виктора Цоя и группы Кино "Перемен!", арестовали на 10 суток. Об этом сообщает Naviny.by.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Звукорежиссеров Минского дворца детей и молодежи Владислава Соколовского и Кирилла Галанова обвинили в том, что они "поставив музыкальное произведение, которое не соответствует формату мероприятия, сорвали проведение концерта". Их дело слушал суд Центрального района Минска. Звукорежиссеров наказали по статьям Кодекса Беларуси об административных нарушениях о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.
6 августа в Киевском сквере в Минске проходил "День открытых дверей учреждений дополнительного образования". Официальный праздник превратился в стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч сторонников оппозиции, в частности кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Диджеи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский поставили песню Цоя и "подняли руки со знаком V и белыми браслетами" – их жест повторили многие собравшиеся.
Читайте также: "Даже не знаем, кто". Лукашенко убежден – против Беларуси ведут гибридную войну