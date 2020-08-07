В Минске диджеев арестовали на 10 суток за песню Цоя: видео

Сегодня, 7 августа, в Минске двух диджев, которые накануне во время городского мероприятия включили песню Виктора Цоя и группы Кино "Перемен!", арестовали на 10 суток. Об этом сообщает Naviny.by.

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Звукорежиссеров Минского дворца детей и молодежи Владислава Соколовского и Кирилла Галанова обвинили в том, что они "поставив музыкальное произведение, которое не соответствует формату мероприятия, сорвали проведение концерта". Их дело слушал суд Центрального района Минска. Звукорежиссеров наказали по статьям Кодекса Беларуси об административных нарушениях о мелком хулиганстве и неповиновении требованию должностного лица.

6 августа в Киевском сквере в Минске проходил "День открытых дверей учреждений дополнительного образования". Официальный праздник превратился в стихийный митинг, на который пришли несколько тысяч сторонников оппозиции, в частности кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Диджеи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский поставили песню Цоя и "подняли руки со знаком V и белыми браслетами" – их жест повторили многие собравшиеся.

9 августа в РБ пройдут выборы президента. В них участвуют пять кандидатов: глава государства с 1994 года Лукашенко, глава партии Грамада Сергей Черечень, сопредседатель ОО Говори правду! Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016—2019) Анна Канопацкая.

Штабы Тихановской и снятых с регистрации кандидатами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.

30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

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