В центре Минска устроили акцию в поддержку арестованных звукооператоров: видео

Водители автомобилей, проезжая по проспекту Независимости, сигналят, некоторые включают песню Виктора Цоя "Перемен"

В центре Минска, на проспекте Независимости устроили акцию в поддержку двух звукооператоров, которых арестовали на 10 суток за то, что они на провластном концерте включил песню Виктора Цоя "Перемен". Об этом сообщает белорусское Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, водители автомобилей, проезжая по проспекту Независимости, сигналят, некоторые включают вышеупомянутую песню Цоя.

В Минске проходит акция в поддержку арестованных на 10 суток Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили песню «Перемен» на провластном митинге. Автомобилисты сигналят и включают ту же песню. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/PctvmdIhnv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 7, 2020

Также водители автомобилей демонстрируют бело-красно-белые флаги и белые браслеты на руках. В центр также пришли пешеходы с белыми браслетами, которые команда кандидата в президенты Светланы Тихановской призвала носить как символ перемен и свободных выборов.

Белорусская ГИБДД начала останавливать автомобили, сообщает издание. Через некоторое время проспект возле площади Победы, а также возле Академии наук перекрыли.

9 августа в РБ пройдут выборы президента. В них участвуют пять кандидатов: глава государства с 1994 года Лукашенко, глава партии Грамада Сергей Черечень, сопредседатель ОО Говори правду! Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016—2019) Анна Канопацкая.

Штабы Тихановской и снятых с регистрации кандидатами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объединились, на митинги в поддержку Тихановской приходят тысячи человек.

30 июля на митинге в Минске собралось более 60 000 сторонников Тихановской.

Сегодня, 7 августа, в Минске двух диджев, которые накануне во время городского мероприятия включили песню Виктора Цоя и группы Кино "Перемен!", арестовали на 10 суток.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.