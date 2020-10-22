Протесты в Беларуси. В Минске исчез известный поэт

Дмитрий Строцев выкладывал видео мирных протестов у себя в Facebook

21 октября в Минске исчез известный беларуский поэт Дмитрий Строцев. Об этом сообщает Беларуский ПЕН-центр.

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Жена поэта Анна Строцева сообщила, что рассталась с мужем вчера в 11:00.

"Мы с Димкой расстались недалеко от дома примерно в 11:00. После этого с ним никому не удалось связаться. По работе ни с кем сегодня на связь не вышел. Все телефоны молчат в сети нет", – отметила она.

Ранее Строцев описывал и выкладывал видео мирных протестов у себя в Facebook.

"То, что происходило сегодня в Минске, похоже на уверенную победу народа. Предупрежденные о возможном расстреле, 250 000 человек радостно и непринужденно прошли по своему городу. Несколько светошумовых гранат настроения не омрачили", – отмечал он 18 октября.

СПРАВКА. Строцев – известный беларуский поэт, руководитель литературного проекта "Минская Школа".

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. На акции 10 октября были задержаны более 330 человек.

18 октября в ходе проведения Партизанского марша силовики задержали более 240 человек.

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Арина Толина

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