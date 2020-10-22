Протесты в Беларуси. В Минске исчез известный поэт
Дмитрий Строцев выкладывал видео мирных протестов у себя в Facebook
21 октября в Минске исчез известный беларуский поэт Дмитрий Строцев. Об этом сообщает Беларуский ПЕН-центр.
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Жена поэта Анна Строцева сообщила, что рассталась с мужем вчера в 11:00.
"Мы с Димкой расстались недалеко от дома примерно в 11:00. После этого с ним никому не удалось связаться. По работе ни с кем сегодня на связь не вышел. Все телефоны молчат в сети нет", – отметила она.
Ранее Строцев описывал и выкладывал видео мирных протестов у себя в Facebook.
"То, что происходило сегодня в Минске, похоже на уверенную победу народа. Предупрежденные о возможном расстреле, 250 000 человек радостно и непринужденно прошли по своему городу. Несколько светошумовых гранат настроения не омрачили", – отмечал он 18 октября.
- В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации президентских выборов. На акции 10 октября были задержаны более 330 человек.
- 18 октября в ходе проведения Партизанского марша силовики задержали более 240 человек.
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