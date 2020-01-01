Протесты в Гонконге. Полиция задержала около 400 человек

Гонконг (Фото: EPA)

Полиция в Гонконге задержала по меньшей мере 400 участников новогодней акции протеста. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, чо причинами задержаний полицейские называли преимущественно участие в незаконных собраниях и хранение оружия.

Первая в новом году массовая антиправительственная акция протеста в Гонконге переросла в беспорядки во время которых демонстранты перекрывали дороги, разбивали светофоры, бросали "коктейли Молотова", совершили нападение на отделение банка, магазины и помещения Верховного суда.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

В первый день нового года на улицы Гонконга вышли тысячи демонстрантов.

Справка. Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие. 23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются. 25 ноября в Гонконге прошли местные выборы, после которых более 80% мест в районных советах заняли представители демократических сил.

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