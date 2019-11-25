Протесты в Гонконге: пропекинские политики проиграли выборы

Кандидаты от оппозиционных сил одержали сокрушительную победу на пропекинскими политиками на выборах в районные советы депутатов 18 округов Гонконга. Об этом сообщает ВВС.
Согласно предварительным результатам, сторонники демократических сил получают 278 мест из 452. Проправительственный блок ранее контролировал около 75% мест в местных советах. Скорее всего, в парламент не проходит скандальный политик Джунис Хо, который поддерживал действия полиции и не раз высказывался за жесткий разгон антипекинских протестов.
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Это были первые выборы после начала массовых протестов. Явка составила 71%. На предыдущих выборах, которые состоялись в 2015 году, явка была на уровне 47%.
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