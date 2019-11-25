Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Протесты в Гонконге: пропекинские политики проиграли выборы

Протесты в Гонконге: пропекинские политики проиграли выборы - Фото
Протесты в Гонконге (Фото - EPA)
25.11.2019, 09:05

По предварительным результатам, демократические силы получат более половины мандатов в районных советах 18 округов Гонконга

Кандидаты от оппозиционных сил одержали сокрушительную победу на пропекинскими политиками на выборах в районные советы депутатов 18 округов Гонконга. Об этом сообщает ВВС.

Согласно предварительным результатам, сторонники демократических сил получают 278 мест из 452. Проправительственный блок ранее контролировал около 75% мест в местных советах. Скорее всего, в парламент не проходит скандальный политик Джунис Хо, который поддерживал действия полиции и не раз высказывался за жесткий разгон антипекинских протестов.

Смотрите также: Штурм университета в Гонконге: офицера подстрелили из лука - фото

Это были первые выборы после начала массовых протестов. Явка составила 71%. На предыдущих выборах, которые состоялись в 2015 году, явка была на уровне 47%.

  • Протестное движение в Гонконге началось в апреле из-за закона об экстрадиции, который позволял силовикам высылать людей на материковую часть Китая. Власти приостановили закон об экстрадиции, однако акции переросли в более широкий протест против правительства города и политических лидеров в Пекине.1 октября полицейские впервые за время столкновений использовали боевое оружие23 октября законопроект об экстрадиции был официально отозван, но протесты все еще продолжаются.

Читайте также: "Ничего общего со свободой". Пекин оценил протесты в Гонконге

Напишите нам
Китай выборы протест оппозиция пекин гонконг джуниус хо демократические силы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 