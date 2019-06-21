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21.06.2019, 19:05

Протесты в Грузии: оппозиция сформулировала требования

Протесты в Грузии: оппозиция сформулировала требования - Фото
Фото: EPA

Основные требования - отставка главы МВД, освобождение задержанных активистов и назначение досрочных выборов в парламент

Грузинские оппозиционные партии озвучили три главных требования к властям и призвали население присоединиться к акции протеста у здания парламента. Об этом сообщает Новости-Грузия.

Требования озвучили лидеры партий Единое национальное движение, Республиканская партия Грузи», За новую Грузию и Национал-демократическая партия.

Первое требование - отставка Георгия Гахария с поста министра внутренних дел, второе – освобождение задержанных граждан и уголовное расследование незаконных задержаний, третье - начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в Грузии.

"Мы призываем власти незамедлительно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов", - заявила политический секретарь Республиканской партии Тамар Кордзая.

13 июня представители двадцати оппозиционных партий Грузии внесли в парламент 300 тысяч подписей граждан в поддержку изменения избирательной системы. Оппозиция решила объединиться для того, чтобы на выборах 2020 года депутатов в парламент избирали только по пропорциональной системе, то есть партийным спискам. Согласно действующей конституции Грузии, 77 депутатов парламента выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных или мажоритарных округах.

Вчера, 20 июня, в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым. После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Операцию по разгону митингующих закончили под утро. По официальной информации, во время протестов пострадали 240 человек. 

Сегодня днем Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

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Теги: Грузия, тбилиси, протесты, досрочные выборы
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