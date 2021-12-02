Против Беларуси расширили санкции: в списках — сын Лукашенко и беларуский пропагандист

США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели новые санкции против режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. Их совместное заявление опубликовано на сайте правительства Канады.

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В заявлении говорится, что санкции вводятся в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Беларуси, игнорирование международных норм и репрессии.

"Мы снова требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы ЕС. Те, кто в Беларуси или в третьих странах способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это обойдется дорого", – сказано в заявлении.

Страны также призвали беларуский режим освободить почти 900 политических заключенных, прекратить репрессии и начать диалог с оппозицией с целью проведения новых демократических выборов президента.

Минфин США ввел санкции против 20 физических лиц, 12 юридических лиц и трех авиабортов.

В списке физлиц — руководители беларуской пограничной службы и судьи. Также в список внесен сын диктатора Дмитрий Лукашенко, который является председателем государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" и членом НОК Беларуси.

В списке юрлиц – компании Белтехэкспорт, ТрансАвиаЭкспорт, ЦентрКурорт и другие, в том числе "Президентский спортивный клуб".

Под американские санкции также попали два самолета Ил-76ТД и вертолет AgustaWestland AW139.

Полный список.

Евросоюз ввел санкции против 17 физических и 11 юридических лиц.

В списке физлиц — руководители погранслужбы, судьи (в том числе Верховного суда), чиновники КГБ, а также пролукашенковский журналист Марат Марков, который брал резонансное интервью у похищенного режимом блогера Романа Протасевича.

Из юрлиц под санкции ЕС попали авиакомпания Белавиа, сирийская авиакомпания Сham Wings, турецкая паспортно-визовая служба VIP Grub, беларуские турагентства Центркурорт и Оскартур, предприятия Гродно Азота, Беларуснефть и Белшина.

Полный список.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

Вадим Ребрина

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