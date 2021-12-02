Против Беларуси расширили санкции: в списках — сын Лукашенко и беларуский пропагандист
США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели новые санкции против режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. Их совместное заявление опубликовано на сайте правительства Канады.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В заявлении говорится, что санкции вводятся в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Беларуси, игнорирование международных норм и репрессии.
"Мы снова требуем, чтобы режим Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границы ЕС. Те, кто в Беларуси или в третьих странах способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС, должны знать, что это обойдется дорого", – сказано в заявлении.
Страны также призвали беларуский режим освободить почти 900 политических заключенных, прекратить репрессии и начать диалог с оппозицией с целью проведения новых демократических выборов президента.
Минфин США ввел санкции против 20 физических лиц, 12 юридических лиц и трех авиабортов.
В списке физлиц — руководители беларуской пограничной службы и судьи. Также в список внесен сын диктатора Дмитрий Лукашенко, который является председателем государственно-общественного объединения "Президентский спортивный клуб" и членом НОК Беларуси.
В списке юрлиц – компании Белтехэкспорт, ТрансАвиаЭкспорт, ЦентрКурорт и другие, в том числе "Президентский спортивный клуб".
Под американские санкции также попали два самолета Ил-76ТД и вертолет AgustaWestland AW139.
Евросоюз ввел санкции против 17 физических и 11 юридических лиц.
В списке физлиц — руководители погранслужбы, судьи (в том числе Верховного суда), чиновники КГБ, а также пролукашенковский журналист Марат Марков, который брал резонансное интервью у похищенного режимом блогера Романа Протасевича.
Из юрлиц под санкции ЕС попали авиакомпания Белавиа, сирийская авиакомпания Сham Wings, турецкая паспортно-визовая служба VIP Grub, беларуские турагентства Центркурорт и Оскартур, предприятия Гродно Азота, Беларуснефть и Белшина.
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
Комментарии