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Путин приказал ФСБ контролировать безопасность коридора между Азербайджаном и Нахичеванью

12.11.2020, 16:27
Путин приказал ФСБ контролировать безопасность коридора между Азербайджаном и Нахичеванью - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

По соглашению о прекращении войны в Нагорном Карабахе Армения должна обеспечивать движение граждан и грузов между Азербайджаном и эксклавом

ФСБ России приказано контролировать, как Армения обеспечивает транспортный коридор между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на российском портале правовой информации.

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В указе Путина "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" речь идет об отправке российских военных в Нагорный Карабах и о их размещении по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

ФСБ поручено контролировать обеспечение Арменией "беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов" между Азербайджаном и Нахичеванской АР, которая отделена от Азербайджана армянскими территориями. Безопасность транспортного коридора Армения гарантировала в совместном с Азербайджаном и Россией заявлении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

  • 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян сообщил о прекращении войны в непризнанном Нагорном Карабахе. По соглашению Азербайджан вернет контроль над значительной частью территории, а на линии разграничения будут находится российские военные.
  • В тот же день начался ввод войск РФ в Нагорный Карабах.
Денис Юдин
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