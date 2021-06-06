Байден: Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия
Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин знает, что он "без колебаний отреагирует на будущие вредоносные действия". Об этом он написал в статье для Washington Post.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"В телефонных разговорах с президентом Путиным я был откровенен и откровенен. Соединенные Штаты не ищут конфликта. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. В то же время я также наложил серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. И президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия", – сказал глава Белого дома.
По его словам, встреча с Путиным произойдет после дискуссий на высоком уровне с "друзьями, партнерами и союзниками", которые смотрят на мир через "ту же призму, что и Соединенные Штаты". Он подчеркнул, что речь о встрече с лидерами G7, союзниками по НАТО и руководством Европейского Союза.
"Докажут ли демократические союзы и институты, сформировавшие большую часть прошлого века, свою способность противостоять современным угрозам и противникам? Я считаю, что да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это", – заявил Байден.
- 13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
- 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
- Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.
- 25 мая стало известно, что личная встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве.
Читайте также: Я ясно дам понять Путину, что мы не позволим нарушать права человека – Байден
Комментарии