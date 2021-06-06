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Байден: Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия

06.06.2021, 09:31
Байден: Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия - Фото
Джозеф Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин знает, что он "без колебаний отреагирует на будущие вредоносные действия". Об этом он написал в статье для Washington Post.

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"В телефонных разговорах с президентом Путиным я был откровенен и откровенен. Соединенные Штаты не ищут конфликта. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. В то же время я также наложил серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. И президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на будущие вредоносные действия", – сказал глава Белого дома.

По его словам, встреча с Путиным произойдет после дискуссий на высоком уровне с "друзьями, партнерами и союзниками", которые смотрят на мир через "ту же призму, что и Соединенные Штаты". Он подчеркнул, что речь о встрече с лидерами G7, союзниками по НАТО и руководством Европейского Союза.

"Докажут ли демократические союзы и институты, сформировавшие большую часть прошлого века, свою способность противостоять современным угрозам и противникам? Я считаю, что да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это", – заявил Байден.

  • 13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
  • 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
  • Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.
  • 25 мая стало известно, что личная встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве.

Читайте также: Я ясно дам понять Путину, что мы не позволим нарушать права человека – Байден

Станислав Стороженко
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Россия США владимир путин саммит джо байден
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