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17.04.2019, 18:32

Разработчик компьютерных игр пожертвует на Нотр-Дам €500 000

Разработчик компьютерных игр пожертвует на Нотр-Дам €500 000 - Фото
Кадр из игры (фото - ubisoft.com)

Компания Ubisoft также предоставит игру Assassin's Creed Unity для ПК всем желающим

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Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft пожертвует на восстановление собора Нотр-Дам во французской столице €500 000. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы солидарны с нашими коллегами-парижанами и всеми людьми во всем мире, которых волнует разрушение, вызванное пожаром. Нотр-Дам является неотъемлемой частью Парижа, города, с которым мы тесно связаны", - говорится в сообщении.

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Компания также обещает "дать каждому возможность ощутить величие и красоту Нотр-Дам" и в течение одной недели предоставить игру Assassin's Creed Unity на ПК для всех желающих.

16 апреля сообщалось, что восстановить собор поможет и игра  компании Ubisoft Assassin’s Creed Unity, в которой есть виртуальная модель собора. 

В течение суток после пожара в Нотр-Дам на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд. Среди меценатов - компании, магнаты (семья французских миллиардеров Пино, Apple, владельцы L'Oreal, Chanel и Dior), а также обычные люди.

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Теги: Нотр-Дам, ubisoft
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