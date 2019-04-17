Разработчик компьютерных игр пожертвует на Нотр-Дам €500 000

Кадр из игры (фото - ubisoft.com)

Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft пожертвует на восстановление собора Нотр-Дам во французской столице €500 000. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы солидарны с нашими коллегами-парижанами и всеми людьми во всем мире, которых волнует разрушение, вызванное пожаром. Нотр-Дам является неотъемлемой частью Парижа, города, с которым мы тесно связаны", - говорится в сообщении.

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Компания также обещает "дать каждому возможность ощутить величие и красоту Нотр-Дам" и в течение одной недели предоставить игру Assassin's Creed Unity на ПК для всех желающих.

16 апреля сообщалось, что восстановить собор поможет и игра компании Ubisoft Assassin’s Creed Unity, в которой есть виртуальная модель собора.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали уже почти $1 млрд. Среди меценатов - компании, магнаты (семья французских миллиардеров Пино, Apple, владельцы L'Oreal, Chanel и Dior), а также обычные люди.