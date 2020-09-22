Разведка США предполагает, что Путин руководит операцией по дискредитации Байдена - СМИ

В отчет ЦРУ включены подробности проведенного управлением анализа деятельности украинского депутата Андрея Деркача

Президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники "вероятно руководят" операцией против бывшего вице-президента Джо Байдена, таким образом вмешиваясь в выборы президента США 2020 года. Об этом говорится в секретном отчете Центрального разведывательного управления, сообщает The Washigton Post со ссылкой на источники.

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Сообщается, что аналитики ЦРУ составили отчет с участием Агентства национальной безопасности и ФБР на основе нескольких десятков сведений, собранных из открытых, несекретных и секретных источников разведки.

"По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре", - цитируют источники издания отчет ЦРУ.

В отчет включены подробности проведенного управлением анализа деятельности украинского народного депутата Андрея Деркача по распространению компрометирующей информации о Байдене.

Минфин США определил Деркача как российского агента, но публично не сообщалось, что ЦРУ, АНБ и ФБР полагают, что Путин может лично руководить кампанией.

8 августа в разведке США заявили , что считают действия Деркача вмешательством России в предстоящие выборы американского президента.

Деркач наиболее известен тем, что обнародовал запись разговора , как он утверждает, пятого президента Украины Петра Порошенко и Байдена, а также разговор якобы Путина и якобы Порошенко. В Евросолидарности назвали записи сфальсифицированными, а Служба внешней разведки заявила об "информационной спецоперации" Кремля.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача за попытку "российского вмешательства" в американские выборы 2020 года. В США считают украинского депутата "активным российским агентом", который участвовал в "попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году".

Вадим Ребрина

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