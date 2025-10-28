Reuters: Военные США подписывают соглашения о неразглашении по миссиям в Латинской Америке

Военные США (Фото: Caroline Brehman/EPA)

Американским военным, участвующим в операциях в Латинской Америке, было предложено подписать соглашения о неразглашении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что Пентагон требует от привлеченных военных чиновников подписывать соглашения о неразглашении. Это событие поднимает новые вопросы о наращивании военной мощи, которая, по опасениям Венесуэлы, может привести к вторжению.

Этот шаг крайне необычен, учитывая то, что американские военные и так обязаны скрывать от общественности секреты национальной безопасности, и происходит на фоне заявлений конгрессменов о том, что их держат в неведении относительно ключевых аспектов миссии в Латинской Америке.

Собеседники не знают, скольким сотрудникам Министерства обороны США предложили подписать соглашения, и не предоставили дополнительной информации об объеме соглашений о неразглашении.

Хотя Пентагон время от времени обращается к соглашениям о неразглашении с тех пор, как Пит Хегсет возглавил его в январе, об использовании соглашений о неразглашении относительно его деятельности в Латинской Америке ранее не сообщалось.

29 августа Axios писало, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим Мадуро.

23 октября американские военные отправили к побережью Венесуэлы два сверхзвуковых тяжелых бомбардировщика, чуть более чем через неделю после того, как другая группа самолетов совершила аналогичный полет в рамках учений по имитации атаки.

На следующий день США ввели санкции против колумбийского президента Петро на фоне того, что Трамп резко обострил конфликт со страной из-за обвинений в том, что ее глава отказался остановить поток кокаина в США.