Reuters: Військові США підписують угоди про нерозголошення щодо місій у Латинській Америці

Військові США (Фото: Caroline Brehman/EPA)

Американським військовим, які беруть участь в операціях в Латинській Америці, було запропоновано підписати угоди про нерозголошення. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що Пентагон вимагає від залучених військових посадовців підписувати угоди про нерозголошення. Ця подія порушує нові питання про нарощування військової могутності, яка, за побоюваннями Венесуели, може призвести до вторгнення.

Цей крок вкрай незвичайний з огляду на те, що американські військові й так зобов'язані приховувати від громадськості секрети національної безпеки, і відбувається на тлі заяв конгресменів про те, що їх тримають у невіданні щодо ключових аспектів місії в Латинській Америці.

Співрозмовники не знають, скільком співробітникам Міністерства оборони США запропонували підписати угоди, і не надали додаткової інформації про обсяг угод про нерозголошення.

Хоча Пентагон час від часу звертається до угод про нерозголошення з того часу, як Піт Гегсет очолив його в січні, про використання угод про нерозголошення щодо його діяльності в Латинській Америці раніше не повідомлялося.

29 серпня Axios писало, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.

23 жовтня американські військові відправили до узбережжя Венесуели два надзвукові важкі бомбардувальники, трохи більше ніж через тиждень після того, як інша група літаків здійснила аналогічний політ у межах навчань з імітації атаки.

Наступного дня США запровадили санкції проти колумбійського президента Петро на тлі того, що Трамп різко загострив конфлікт з країною через звинувачення у тому, що її глава відмовився зупинити потік кокаїну до США.