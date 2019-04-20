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20.04.2019, 23:26

Рейтинг Трампа упал после публикации отчета Мюллера – опрос

Рейтинг Трампа упал после публикации отчета Мюллера – опрос - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Ранее работой американского президента были довольны 40% опрошенных американцев, после публикации отчета Мюллера эта цифра снизилась до 37%

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Согласно опубликованным результатам соцопроса агентства Reuters  и компании Ipsos, рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал на 3 процентных пункта после публикации доклада специального прокурора Роберта Мюллер. Нынешний показатель поддержки Трампа – самый низкий за 2019 год. Об этом сообщает издание The Hill. 

Около 37% опрошенных заявили, что они одобряют работу Трампа. Опрос, проведенный 15 апреля, до публикации отчета Мюллера, показывал 40% довольных работой американского президента.

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Ранее сегодня сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

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Теги: США, дональд трамп, отчет мюллера
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