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РФ хочет купить у таджиков снаряды к Пиону и Урагану, а также двигатели к БМП – разведка

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 12:30
РФ хочет купить у таджиков снаряды к Пиону и Урагану, а также двигатели к БМП – разведка - Фото
Российский оккупант на РСЗО ''Ураган'' в кустах (скриншот)

За счет ресурсов Таджикистана Россия пытается пополнить тающие из-за полномасштабного вторжения в Украину запасы снарядов для советской ствольной и реактивной артиллерии, и вербует людей в Центральной Азии на войну. Об этом сообщило Главное управление разведки.

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По данным разведки, россияне обратились к Минобороны Таджикистана с запросом о передаче снарядов к 220-миллиметровым реактивным системам залпового огня "Ураган", а также к 203-мм самоходным артиллерийским установкам "Пион".

Кроме боеприпасов, от Таджикистана россияне хотят получить двигатели УТД-20 для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, которые там "в большом количестве хранятся на военных складах".

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Помимо этого, преступный режим в РФ пытается вербовать на войну против Украины граждан Таджикистана и Кыргызстана: отставным военным и сотрудникам МВД предлагают подписать контракт с РФ и принять участие в боевых действиях.

"В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД", – пишет разведка.

Кыргызстан, Таджикистан и Россия – союзники по военному блоку ОДКБ.

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Євген Пилипенко
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