РФ хочет купить у таджиков снаряды к Пиону и Урагану, а также двигатели к БМП – разведка
За счет ресурсов Таджикистана Россия пытается пополнить тающие из-за полномасштабного вторжения в Украину запасы снарядов для советской ствольной и реактивной артиллерии, и вербует людей в Центральной Азии на войну. Об этом сообщило Главное управление разведки.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным разведки, россияне обратились к Минобороны Таджикистана с запросом о передаче снарядов к 220-миллиметровым реактивным системам залпового огня "Ураган", а также к 203-мм самоходным артиллерийским установкам "Пион".
Кроме боеприпасов, от Таджикистана россияне хотят получить двигатели УТД-20 для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2, которые там "в большом количестве хранятся на военных складах".
Смотрите видео: Пара Bayraktar за три дня сожгла российских танков, артиллерии и БМП на $28 млн
Помимо этого, преступный режим в РФ пытается вербовать на войну против Украины граждан Таджикистана и Кыргызстана: отставным военным и сотрудникам МВД предлагают подписать контракт с РФ и принять участие в боевых действиях.
"В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД", – пишет разведка.
Кыргызстан, Таджикистан и Россия – союзники по военному блоку ОДКБ.
- В августе разведка сообщила, что в Москве и области вербуют граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана на войну против Украины, обещая российское гражданство.
- В конце лета 2022 года в Белом доме подтвердили, что Иран начал поставлять России ударные дроны.
- В начале осени СМИ США написали, что Россия закупает снаряды для артиллерии у Северной Кореи.
- 10 000 новобранцев каждые четыре месяца: посол в Британии описал, кого для ВСУ обучают союзники.
Читайте также: Пентагон без огласки поставляет ВСУ самый точный артиллерийский снаряд M982 – Bloomberg
Комментарии