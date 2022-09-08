Пентагон без огласки поставляет ВСУ самый точный артиллерийский снаряд M982 – Bloomberg
Министерство обороны США без огласки отправляет Силам обороны Украины свой самый точный артиллерийский снаряд M982 Excalibur со спутниковым наведением. Об этом, ссылаясь на документы по бюджету Пентагона, пишет Bloomberg.
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Впервые признается, что Пентагон снабжал снарядами украинские войска, которые ведут освободительную войну против российских захватчиков. Excalibur указан в документах, в которых разъясняется, как Пентагон тратит часть из $20,1 млрд в "Дополнительном приложении по Украине", подписанном президентом США Джо Байденом в мае.
В тексте за август, который ранее не разглашался, отмечается, что Минобороны США потратит $92 млн из одобренных Конгрессом дополнительных средств "на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии".
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Агентство уточняет, что ранее чиновники "уклонялись от вопросов об Excalibur", несмотря на сообщения, что эти снаряды планировалось поставлять ВСУ, а затем стало известно, что они уже используются в Украине.
Снаряды Excalibur были подняты из армейских запасов в рамках 19 шагов "Президентских полномочий по сокращению расходов" на сумму $8 млрд, и на начало осени Пентагон детализировал закупки для пополнения запасов на общую сумму около $7 млрд семью платежами за последний месяц.
По документам, $56,7 млн выделены на закупку 374 модернизированных снарядов с защитой от помех для GPS.
"Это оружие, вероятно, использовалось экономно для хирургически точного уничтожения российских командных пунктов и центров управления", – пишет Bloomberg.
- 7 сентября 2022 года в статье главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул необходимость поставок Украине дальнобойного оружия.
- Сегодня, 8 сентября, в день пятой встречи в формате "Рамштайн", США объявят о новом пакете военной помощи для Украины на $675 млн, пишет WP.
- Пентагон разрабатывает программу сотрудничества с ВСУ, в том числе после войны, пишет CNN.
- Германия будет поддерживать Украину, сколько потребуется, но не в одиночку, заверил канцлер.
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