Пентагон без огласки поставляет ВСУ самый точный артиллерийский снаряд M982 – Bloomberg

Министерство обороны США без огласки отправляет Силам обороны Украины свой самый точный артиллерийский снаряд M982 Excalibur со спутниковым наведением. Об этом, ссылаясь на документы по бюджету Пентагона, пишет Bloomberg.

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Впервые признается, что Пентагон снабжал снарядами украинские войска, которые ведут освободительную войну против российских захватчиков. Excalibur указан в документах, в которых разъясняется, как Пентагон тратит часть из $20,1 млрд в "Дополнительном приложении по Украине", подписанном президентом США Джо Байденом в мае.

В тексте за август, который ранее не разглашался, отмечается, что Минобороны США потратит $92 млн из одобренных Конгрессом дополнительных средств "на закупку запасных боеприпасов M982 Excalibur, переданных Украине в поддержку международных усилий по противодействию российской агрессии".

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Агентство уточняет, что ранее чиновники "уклонялись от вопросов об Excalibur", несмотря на сообщения, что эти снаряды планировалось поставлять ВСУ, а затем стало известно, что они уже используются в Украине.

СПРАВКА. Excalibur – высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности, разработан Raytheon и BAE Systems. Имеет GPS-наведение, стоимость одного – от 98 700 до 106 400 долларов в ценах 2021 и 2022 финансового года в зависимости от закупаемого количества. Используются для артиллерии "натовского" 155-мм калибра, способны поражать цели на расстоянии до 40 км с точностью до 2 м. Это позволяет украинцам поражать "закопанные" российские позиции и командные пункты. На испытаниях в 2020-м Excalibur поразил цель в 70 км, но тогда использовалась новейшая гаубица ERCA, которую только планируют взять на вооружение в армии США. Excalibur впервые использовали в Ираке в 2007 году при ликвидации лидера "Аль-Каиды" Абу Джуры и его сообщников.

Снаряды Excalibur были подняты из армейских запасов в рамках 19 шагов "Президентских полномочий по сокращению расходов" на сумму $8 млрд, и на начало осени Пентагон детализировал закупки для пополнения запасов на общую сумму около $7 млрд семью платежами за последний месяц.

По документам, $56,7 млн выделены на закупку 374 модернизированных снарядов с защитой от помех для GPS.

"Это оружие, вероятно, использовалось экономно для хирургически точного уничтожения российских командных пунктов и центров управления", – пишет Bloomberg.

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Євген Пилипенко

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