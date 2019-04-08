Дмитрий Песков (скриншот видео)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что отравленный в британском Эймсбери Новичок Чарли Роули уже получил исчерпывающую информацию по поводу убийства его подруги от посла России в Великобритании Александра Яковенко и встреча с Владимиром Путиным ему не нужна. Об этом сообщает пропагандисткий ресурс Кремля ТАСС.

Вчера, 7 апреля, выживший после 10 дней в коме Роули спросил посла РФ, почему его страна убила 44-летнюю Дон Стерджесс. Женщина скончалась спустя 7 дней после того, как к ней в руки попал флакон от духов, в котором был Новичок.

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"Конечно, нужно понимать, что Яковенко и является представителем президента в Великобритании и фактически это и был, скажем так, опосредованный диалог с президентом", - заявил Песков. "Мы более чем уверены, что Александр Яковенко предоставил господину (Роули - ред.) все необходимые разъяснения", - добавил он.

После встречи с Яковенко британец сказал, что в ответ на свои вопросы услышал только российскую попаганду. Пресс-секретарь Путина повторил слова дипломата, отметив, что "не нужно (вопросы - ред.) адресовывать ни к Кремлю, ни к Путину", а "напрямую спрашивать у официального Лондона".

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дон Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс агентов РФ согласились и лидеры США, ЕС и Канады. 14 февраля 2019 года Bellingcat установили, что третий подозреваемый - Денис Сергеев (по легенде - Сергей Федотов), высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, может быть причастен к отравлению в Болгарии бизнесмена-оружейника Эмилиана Гебрева.