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10.05.2019, 09:41

Россия жалуется NASA, что корабль Маска провез на МКС спирт

Россия жалуется NASA, что корабль Маска провез на МКС спирт - Фото
Глава SpaceX Илон Маск (скриншот из видеозаписи)

В Центре подготовки космонавтов утверждают: до стыковки с Dragon-2 концентрация изопропанола на МКС была 0,0001 г/м3, и после отстыковки снизилась

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Россия передала Аэрокосмическому управлению США замечания и вопросы по поводу возможного выброса изопропилового спирта в атмосферу Международной космической станции после того, как в марте с ней состыковался новый пилотируемый корабль Crew Dragon. Об этом пропагандистскому ресурсу РИА Новости заявил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Он утверждает, что после прибытия на МКС корабля США экипаж почувствовал "необычный запах", а анализаторы воздуха определили в атмосфере станции повышенное содержание изопропилового спирта: его концентрация составила около 0,006 г/м3.

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Были включены системы очистки воздуха: концентрацию снизили до 0,002 г/м3.

"Насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта <...> Все замечания выданы, вопросы заданы", - сказал представитель ЦПК.

Смотрите также: Четкая работа автоматики корабля SpaceX перед стыковкой

Власов говорит, что по вопросам работы частных космических кораблей Москва общается с NASA, а не непосредственно с компанией SpaceX Илона Маска.

2 марта 2019 года корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен ракетой Falcon 9 из США. В тест-полет отправили всего 180 кг грузов и манекен Рипли в скафандре. 3 марта корабль состыковался с МКС, а спустя несколько дней успешно приводнился у берегов Флориды.

В апреле корабль SpaceX для астронавтов взорвался на испытаниях (видео). Причины такого ЧП расследует совместная комиссия NASA и SpaceX.

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Теги: Илон Маск, spacex, космос, мкс, Dragon, спирт, запах
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