Путин: Комиссия по нарушениям гуманитарных прав не нужна

Владими Путин (фото - ЕРА)

16 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым отозвал заявление СССР о признании компетенции международной комиссии по расследованию фактов нарушения гуманитарного права во время войн, и внес соответствующий законопроект в Государственную Думу. Это следует из опубликованного на сайте Госдумы пакета документов, поданных при внесении законопроекта.

Решение обосновывается тем, что международная комиссия якобы не выполняет свои функции с 1991 года, в ее составе нет российского представителя, хотя РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.

"В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - считает Путин.

Женевская конвенция о защите гражданского населения в военное время от 12 августа 1949 года требует, в частности, различать гражданское население и непосредственных участников военных действий и запрещает нападать на мирных граждан, защищает права раненых и военнопленных. Дополнительные протоколы были приняты из-за необходимости расширения правовых норм, применяемых к боевым действиям.

14 октября Россию обвинили в ООН в нарушении Женевских конвенций в оккупированном Крыму.

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