Путин: Комиссия по нарушениям гуманитарных прав не нужна

16 октября президент России Владимир Путин подписал указ, которым отозвал заявление СССР о признании компетенции международной комиссии по расследованию фактов нарушения гуманитарного права во время войн, и внес соответствующий законопроект в Государственную Думу. Это следует из опубликованного на сайте Госдумы пакета документов, поданных при внесении законопроекта.
Решение обосновывается тем, что международная комиссия якобы не выполняет свои функции с 1991 года, в ее составе нет российского представителя, хотя РФ уплачивает в бюджет комиссии ежегодный взнос.
"В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают", - считает Путин.
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