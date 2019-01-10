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10.01.2019, 10:45

Россия обвинила Японию в искажении сути сделки по южным Курилам

Россия обвинила Японию в искажении сути сделки по южным Курилам - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

МИД России вызвал посла Японии

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Министерство иностранных дел России вчера, 9 января, вызвало посла Японии Тойохису Кодзуки. Как сообщае пресс-служба МИДа, Россия недовольна высказываниями японского руководства относительно южных Курильских островов.

Напомним, острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Япония называет северными территориями. Советский Союз оккупировал их в конце Второй мировой войны.

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"...в Москве обратили внимание на прозвучавшие в последнее время высказывания японского руководства по проблематике мирного договора с Россией, в частности, о необходимости "добиться понимания" жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов", - говорится в заявление МИДа.

Страна-агрессор считает, что такие высказывания со стороны Японии "грубо искажают" суть договоренности об ускорении переговорного процесса на основе совместной декларации 1956 года.

Ранее японские СМИ сообщили, что правительство планирует предложить России заключить вместе с мирным договором соглашение об отказе двух стран требовать компенсации за Курильские острова.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор.

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Теги: курилы
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