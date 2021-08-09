"Россия – угроза всему миру". Умер российский правозащитник Сергей Ковалев

В России умер правозащитник и участник диссидентского движения в СССР Сергей Ковалев, ему был 91 год. Об этом сообщило в Facebook российское правозащитное общество "Мемориал". Ковалев осуждал войны России против Чечни, Грузии и Украины.

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Ковалев родился 2 марта 1930 года в Середине-Буде Сумской области УССР. Был ученым-биологом, одним из самых известных участников правозащитного движения в СССР, редактором первого в СССР неподцензурного правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". В 1975 году за выпуск самиздата был осужден на семь лет лишения свободы и три года ссылки.

Ковалев был депутатом Верховного совета РСФСР, трижды избирался в Государственную думу России. С 1993 по 1996 годы был председателем комиссии по правам человека при президенте РФ, в 1993-1995 годах – первым уполномоченным по правам человека в России. Был председателем правозащитного общества Мемориал и президентом Института прав человека.

Ковалев осуждал действия России в Чечне, вел переговоры об освобождении заложников в Буденновске в 1995 году.

В августе 2008 года Ковалев призвал мировое сообщество осудить войну России против Грузии, исключить Россию из Большой восьмерки и ввести против нее санкции.

В марте 2014 года подписал обращение против незаконной аннексии Крыма. В 2016 году на Крымском форуме во Львове назвал Россию угрозой всему миру: "Необходимо понять, что это опасно, что Россия ‒ это угроза всему миру. Аннексия Крыма заведомо была решена двумя простыми соображениями, которые невозможно скрыть, а почему не взять то, что силой можно отобрать. А еще этот шаг преследует цель ‒ не пустить Украину в Европу. Крымская авантюра России отличается наглостью, масштабностью, неожиданностью. Но это не новая для России стратегия, она начинается с 1917 года и до 2014-го, и конца и края ей не видно".

В декабре 2018 года в Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева.

В мае 2020 года умер российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин.

Денис Юдин

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