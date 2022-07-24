Россия включила в список "недружественных" три островные страны
Россия включила Багамские острова, острова Мэн и Гернси в список "недружественных" стран. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
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РФ решила включить Гернси и Мэн в список за поддержку санкций Великобритании. Багамские острова – за запрет на операции с Банком России, Минфином РФ и рядом кредитных российских организаций.
В правительстве РФ говорят, что российские должники якобы смогут рассчитаться с кредиторами из этих стран в рублях, открыв для этого спецсчет в российском банке на имя кредитора.
При этом Москва умалчивает, что расчет в рублях может нарушать взятые обязательства и не удовлетворять требования кредиторов.
- 22 июля неделе Россия пополнила список "недружественных" стран Грецией, Данией, Словенией, Хорватией и Словакией.
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