Россия включила в список "недружественных" три островные страны

Россия включила Багамские острова, острова Мэн и Гернси в список "недружественных" стран. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

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РФ решила включить Гернси и Мэн в список за поддержку санкций Великобритании. Багамские острова – за запрет на операции с Банком России, Минфином РФ и рядом кредитных российских организаций.

В правительстве РФ говорят, что российские должники якобы смогут рассчитаться с кредиторами из этих стран в рублях, открыв для этого спецсчет в российском банке на имя кредитора.

При этом Москва умалчивает, что расчет в рублях может нарушать взятые обязательства и не удовлетворять требования кредиторов.

СПРАВКА. Острова Мэн и Гернси – коронные владения Великобритании, которые не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями. Багамские острова находятся в Карибском бассейне, являются налоговой гаванью. Монарх архипелага – британская королева . Острова Мэн и Гернси – коронные владения Великобритании, которые не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями. Багамские острова находятся в Карибском бассейне, являются налоговой гаванью. Монарх архипелага – британская королева Елизавета II

22 июля неделе Россия пополнила список "недружественных" стран Грецией, Данией, Словенией, Хорватией и Словакией.

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Марк Сировой

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