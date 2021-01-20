Российские дипломаты в США подняли панику: говорят, им отключили связь

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что им 18 января "полностью отключили все городские телефонные линии". Об этом говорится на странице генконсульства в Facebook.

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Российские дипломаты считают, что связь отключила "американская сторона" и также жалуются на периодические проблемы с доступом в Интернет.

В посольстве РФ в США назвали ситуацию "неприемлемой" и сетуют, что из-за "отключения всех линий связи" у российских граждан были трудности с получением консульских услуг.

Отмечается, что генконсульство РФ подало запрос в Госдеп, а посольство – направило ноту "с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы".

Реакции от властей США пока не было.

Сегодня в США пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена. Как к ней готовились – смотрите тут, а как она будет проходить – вот здесь. Также можно следить за основными событиями вокруг церемонии в нашей хронике.

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Марк Сировой

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