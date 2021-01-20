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Российские дипломаты в США подняли панику: говорят, им отключили связь

20.01.2021, 12:09
Российские дипломаты в США подняли панику: говорят, им отключили связь - Фото
Консульство России в Нью-Йорке (фото - Embassy of Russia in the USA, Посольство России в США)

Генконсульство России в Нью-Йорке заявило, что им 18 января "полностью отключили все городские телефонные линии". Об этом говорится на странице генконсульства в Facebook.

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Российские дипломаты считают, что связь отключила "американская сторона" и также жалуются на периодические проблемы с доступом в Интернет.

В посольстве РФ в США назвали ситуацию "неприемлемой" и сетуют, что из-за "отключения всех линий связи" у российских граждан были трудности с получением консульских услуг.

Отмечается, что генконсульство РФ подало запрос в Госдеп, а посольство – направило ноту "с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы".

Реакции от властей США пока не было.

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Марк Сировой
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