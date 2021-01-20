Избранный президент США Джо Байден заплакал, когда произносил эмоциональную речь в штате Делавэр перед отъездом на инаугурацию. Мероприятие происходило в центре Нацгвардии, названном в честь умершего сына Байдена – Бо.

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Байден начал речь с благодарности своей семье, членам команды и друзьям. После чего заплакал.

"Это немного эмоционально для меня. Мы прошли всю мою карьеру, прошли через хорошие и плохие времена, и я хочу поблагодарить вас за все. Моим товарищам из штата Делавэра от имени всей семьи Байденов, присутствующей здесь сегодня, я хочу выразить, как много вы значите для меня и для каждого из нас", – сказал он, вытерев слезы.

Затем он говорил, что все его ценности – родом из Делавэра. Вспоминал истории, связанные со штатом, например как он 12 лет назад уезжал отсюда к приведению к присяге вице-президента.

"Сегодня мы возвращаемся в Вашингтон, чтобы встретить чернокожую женщину южноазиатского происхождения (Камалу Харрис, – ред.) и принять присяги президента и вице-президента США<…> Не говорите мне, что ничего не может измениться. Может и меняется. Это Америка, это Делавэр, место надежды, света и безграничных возможностей", – сказал Байден.

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Затем он расплакался на словах: "Когда я умру, Делавэр будет вписан в мое сердце, и в сердца всех нас, всех Байденов". В конце речи он не сдержал слез на словах об умершем сыне Джо.

"Я сожалею только об одном, его нет здесь, потому что мы должны были представить его как президента. Но у нас есть большие возможности. Делавэр научил, что все возможно. В этой стране все возможно. Так что пусть Бог благословит вас всех и защищает наши войска. Спасибо", – завершил эмоциональную речь Байден.

Сегодня, 20 января, Байден примет присягу президента США. Церемония будет сильно отличаться от привычной. Украину на инаугурации представит посол в США Ельченко.

Вчера пока еще действующий президент США Трамп записал прощальное видео. Он пожелал новой администрации удачи и заявил, что его политическое движение только начинается.

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Марк Сировой

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