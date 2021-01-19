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Прощальная речь Трампа: Наше движение только начинается, а новой администрации желаю удачи

19.01.2021, 23:58
Прощальная речь Трампа: Наше движение только начинается, а новой администрации желаю удачи - Фото
Дональд Трамп (Скриншот видео Белого дома)

Сегодня, 19 января, накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена действующий президент Дональд Трамп обратился к американцам с 2-минутной прощальной речью, в которой описал свои достижения и пожелал удачи новой администрации. Видеозапись его выступления опубликована на Youtube-канале Белого дома.

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Трамп заявил, что созданное им политическое движение только начинается.

"Поскольку я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали, что движение, которое мы начали, только начинается", – сказал Трамп.

В то же время отметил, что все в США были "в ужасе" от беспорядков у Капитолия в Вашингтоне 6 января, но не принес извинений за то, что сделали его сторонники.

"Политическое насилие – это нападение на все, чем мы дорожим, как американцы. Это недопустимо", – заявил Трамп. 

Он также сказал, что будет молиться за успех новой администрации в сохранении безопасности и процветания Америки, но он не упомянул Байдена по имени.

Трамп продолжил: "Наша повестка дня не касалась правых или левых, речь не шла о республиканцах или демократах, а о благе всей нации".

Он отметил, что под его руководством США оживили союзы и сплотили мир для беспрецедентного противостояния Китаю.

Трамп заявил: "В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой".

И он считает, что экономика США возрождается, несмотря на то, что она замедлилась во время пандемии коронавируса.

Он также сказал, что особенно горд тем, что стал первым президентом за десятилетия, который "не начал новых войн".

В CNN отметили, что это выступление имело скорее примирительный тон, по сравнению с более ранними высказываниями Трампа.

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Наталия Медведева
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