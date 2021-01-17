Трамп покидает Белый дом с рекордно низким рейтингом, большинство за его отставку – CNN
Президент США Дональд Трамп покидает Белый дом с самым низким рейтингом за его президентство, сообщает CNN. Больше половины американцев считают, что он должен быть отстранен досрочно по данным опроса телеканала.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
54% опрошенных считают, что из-за штурма Капитолия Трамп должен быть отстранен от должности до 20 января, когда закончится срок его полномочий. 43% не разделяют это мнение.
Поддерживают действия Трампа на посту президента 34%, это самый низкий показатель за весь его президентский срок. Не поддерживают Трампа 62%.
Избиратели-республиканцы разделились в ответе на вопрос, должна ли Республиканская партия по-прежнему относится к Трампу как к лидеру. 47% поддержали действующего президента, 48% считают, что партия должна отстраниться от Трампа.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час, а Трамп призвал сторонников к спокойствию.
- 11 января демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к восстанию.
- 12 января Трамп признал "некоторую вину" за беспорядки в Капитолии.
- 13 января Палата представителей объявила Трампу импичмент.
Читайте также: Отговорили. Трамп планировал принимать участие в захвате Капитолия – Reuters
Комментарии