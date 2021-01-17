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Трамп покидает Белый дом с рекордно низким рейтингом, большинство за его отставку – CNN

17.01.2021, 20:46
Трамп покидает Белый дом с рекордно низким рейтингом, большинство за его отставку – CNN - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп покидает Белый дом с самым низким рейтингом за его президентство, сообщает CNN. Больше половины американцев считают, что он должен быть отстранен досрочно по данным опроса телеканала.

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54% опрошенных считают, что из-за штурма Капитолия Трамп должен быть отстранен от должности до 20 января, когда закончится срок его полномочий. 43% не разделяют это мнение.

Поддерживают действия Трампа на посту президента 34%, это самый низкий показатель за весь его президентский срок. Не поддерживают Трампа 62%.

Избиратели-республиканцы разделились в ответе на вопрос, должна ли Республиканская партия по-прежнему относится к Трампу как к лидеру. 47% поддержали действующего президента, 48% считают, что партия должна отстраниться от Трампа.

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Денис Юдин
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