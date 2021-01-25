UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россию исключили из экспертной группы по лунной программе NASA: "много жаловались": росСМИ

25.01.2021, 11:53
Россию исключили из экспертной группы по лунной программе NASA:
Дмитрий Рогозин на фоне спускаемой капсулы "Союза" (фото - ЕРА)

Представителей ракетно-космической отрасли России исключили из международной экспертной группы, которая обсуждает проект окололунной переходной станции Gateway по программе "Артемида". Об этом сообщил пропагандистскому агентству РИА Новости источник в этой отрасли.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Собеседник отметил, что представителей РФ убрали из дискуссий "после многократных жалоб россиян на недостаточную роль в проекте".

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", – уточнил источник.

Уже несколько лет NASA обсуждает проект станции Gateway: это одна из составляющих новой лунной программы США Artemis. Станция будет служить исследовательской базой и перевалочным пунктом на пути к Луне, где американцы задумали построить в ближайшее десятилетие обитаемую базу.

Смотрите видео: Космический корабль Starship взлетит на 10 км и вернется: трансляция

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно сетовал, что США выделяют России недостаточную, по его мнению, роль в этом глобальном проекте, и пару раз отказывался от масштабного участия, требуя равноправия. NASA хочет, чтобы РФ при разработке шлюзового модуля использовала американские техстандарты, как и скафандры США вместо российских: для максимальной универсальности всех систем.

Пару лет назад Рогозин заявил, что с таким подходом США Роскосмосу придется создавать свою транспортную систему.

Газета.ru пишет, что в Роскосмосе "не подтвердили и не опровергли" сообщение об исключении России из обсуждения проекта. Там сообщили, что в последний раз россиян приглашали к обсуждению в июне 2020 года.

Смотрите также: Кто полетит на Луну в 2024 году: представлены астронавты-претенденты – список и видео

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
космос роскосмос дмитрий рогозин Artemis Gateway Луна технологии шлюз

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 