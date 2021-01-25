Россию исключили из экспертной группы по лунной программе NASA: "много жаловались": росСМИ

Представителей ракетно-космической отрасли России исключили из международной экспертной группы, которая обсуждает проект окололунной переходной станции Gateway по программе "Артемида". Об этом сообщил пропагандистскому агентству РИА Новости источник в этой отрасли.

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Собеседник отметил, что представителей РФ убрали из дискуссий "после многократных жалоб россиян на недостаточную роль в проекте".

"Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам", – уточнил источник.

Уже несколько лет NASA обсуждает проект станции Gateway: это одна из составляющих новой лунной программы США Artemis. Станция будет служить исследовательской базой и перевалочным пунктом на пути к Луне, где американцы задумали построить в ближайшее десятилетие обитаемую базу.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно сетовал, что США выделяют России недостаточную, по его мнению, роль в этом глобальном проекте, и пару раз отказывался от масштабного участия, требуя равноправия. NASA хочет, чтобы РФ при разработке шлюзового модуля использовала американские техстандарты, как и скафандры США вместо российских: для максимальной универсальности всех систем.

Пару лет назад Рогозин заявил, что с таким подходом США Роскосмосу придется создавать свою транспортную систему.

Газета.ru пишет, что в Роскосмосе "не подтвердили и не опровергли" сообщение об исключении России из обсуждения проекта. Там сообщили, что в последний раз россиян приглашали к обсуждению в июне 2020 года.

На днях Facebook заблокировал главу Роскосмоса за пост об "охамевших американцах" – пока на сутки.

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Евгений Пилипенко

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