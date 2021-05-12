Россию обвинят в укрывательстве преступников: их не преследуют – речь главы МИД Британии

Россия не борется с преступниками, которые с ее территории нарушают международные законы, укрывает их, причем порой эти злоумышленники – сотрудники ее госструктур. Об этом речь идет в распространенных МИД Британии тезисах предстоящего выступления главы ведомства Доминика Рааба в Центре национальной компьютерной безопасности страны, пишет AP.

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По его словам, "враждебные госструктуры и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии".

"Давайте начистоту: когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, в обязанности властей входит преследовать их, а не укрывать", – говорится в тексте главы Форин-офиса.

Рааб выступит за создание "свободного, открытого, мирного и безопасного киберпространства" и обсудит, как страна должна реагировать на вредоносные кибератаки других государств.

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Он расскажет о том, как нужно беречь систему, основанную на открытых и направленных вовне обществах, и противостоять авторитарным системам вроде российской.

"Столкновение ценностей... Прямо сейчас в киберпространстве разыгрывается противостояние авторитарных и демократических государств", – заявит глава МИД Британии.

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Евгений Пилипенко

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