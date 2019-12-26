РПЦ разрывает отношения с Александрийским патриархатом

Патриарх Александрийский Феодор ІІ (Фото: скриншот из видео Ελληνική Κοινότητα Καΐρου/Youtube)

Русская православная церковь разрывает отношения с Александрийским патриархатом из-за признания автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает в Telegram спикер РПЦ Владимир Легойда.

По словам Легойды, сегодня, 26 декабря, синод РПЦ принял решение о невозможности поминовения патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним и теми архиереями Александрийской православной церкви, которые поддержали признание ПЦУ.

Также РПЦ приостанавливает деятельность подворья Александрийского патриархата в Москве, преобразовывает представительство Московского патриарха при патриархе Александрийском в приход РПЦ в Каире и переводит приходы РПЦ в Африке из юрисдикции Александрийского патриархата под прямое управление Московского патриарха.

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