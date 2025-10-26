Рубио заявил, что США не будут менять политику в отношении Тайваня ради сделки с Китаем

Дональд Трамп отказался говорить о политике в отношении Тайваня, сказав, что не хочет создавать сложности

Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа не откажется от давней поддержки Тайваня в переговорах с Китаем по достижению торгового соглашения. Об этом сообщил государственный секретарь Штатов Марко Рубио, передает агентство Bloomberg.

"Если кто-то волнуется, что мы получим какую-то торговую сделку, где нам предоставят выгодные условия в обмен на отказ от Тайваня, — никто даже не рассматривает такого варианта", — сказал Рубио в самолете, направляясь из Израиля в Доху, где он должен присоединиться к Трампу на пути в Азию.

Лидер Китая Си Цзиньпин вновь призвал Вашингтон изменить свою давнюю политику, которая предусматривает, что Штаты не будут поддерживать независимость Тайваня. Пекин настаивает, чтобы администрация Трампа официально заявила об "оппозиции" к независимости острова – шаг, который стал бы значительной дипломатической победой для КНР.

Трамп должен встретиться с Си на следующей неделе во время регионального саммита в Южной Корее. Это их первая личная встреча с момента возвращения Трампа на должность в январе.

Тайвань – одна из самых острых тем в отношениях Китая и США, которые и так напряжены из-за таких вопросов, как торговля, передача технологий и права человека. Вашингтон является крупнейшим военным спонсором Тайбэя, хотя Трамп и заявил, что остров должен оплачивать защиту США.

Ранее, отвечая на вопрос о политике США в отношении Тайваня на борту самолета Air Force One, Трамп был менее категоричным.

"Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу создавать никаких сложностей. Поездка и так является достаточно сложной", — сказал Трамп.