Рубіо заявив, що США не змінюватимуть політику щодо Тайваню заради угоди з Китаєм

Марко Рубіо та Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа не відмовиться від давньої підтримки Тайваню в переговорах з Китаєм щодо досягнення торгівельної угоди. Про це повідомив державний секретар Штатів Марко Рубіо, передає агентство Bloomberg.

"Якщо хтось хвилюється, що ми отримаємо якусь торгівельну угоду, де нам нададуть вигідні умови в обмін на відмову від Тайваню, — ніхто навіть не розглядає такого варіанту", — сказав Рубіо у літаку, прямуючи з Ізраїлю до Дохи, де він має приєднатися до Трампа на шляху до Азії.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін знову закликав Вашингтон змінити свою давню політику, яка передбачає, що Штати не підтримуватимуть незалежність Тайваню. Пекін наполягає, щоб адміністрація Трампа офіційно заявила про "опозицію" до незалежності острова – крок, який став би значною дипломатичною перемогою для КНР.

Трамп має зустрітися з Сі наступного тижня під час регіонального саміту у Південній Кореї. Це їхня перша особиста зустріч з моменту повернення Трампа на посаду в січні.

Тайвань – одна з найгостріших тем у відносинах Китаю та США, які й так напружені через такі питання, як торгівля, передача технологій та права людини. Вашингтон є найбільшим військовим спонсором Тайбея, хоча Трамп і заявив, що острів має оплачувати захист США.

Раніше, відповідаючи на питання про політику США щодо Тайваню на борту літака Air Force One, Трамп був менш категоричним.

"Я не хочу зараз про це говорити. Я не хочу створювати жодних складнощів. Поїздка і так є досить складною", – сказав Трамп.