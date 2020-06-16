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Самец слоновой черепахи спас свой вид от вымирания и вернулся в дикую природу

Самец слоновой черепахи спас свой вид от вымирания и вернулся в дикую природу - Фото
Диего (Фото - скриншот из видео - San Diego Zoo - YouTube)
16.06.2020, 15:28

Самец гигантской черепахи Диего спас свой вид от вымирания и теперь он вернулся в дикую природу

100-летний самец гигантской эспаньольской слоновой черепахи по прозвищу Диего с "непревзойденным либидо" спас свой вид от вымирания. Теперь он вернулся на родной остров Эспаньола в Тихом океане. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Диего участвовал в программе по восстановлению популяции эспаньольской слоновой черепахи на острове Санта-Крус с 1976 года. На тот момент данный подвид оказался на грани исчезновения - в мире оставалось только 14 таких черепах. Программу завершили в январе 2020 года. Численность популяции увеличили до 2000 особей, 40% из которых являются потомками Диего.

Министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора Пауло Проаньо заявил, что "мы завершаем важную главу в развитии национального парка Галапагос". Он добавил, что Диего и 24 другие черепахи возвращаются в дикую природу. Перед возвращением они некоторое время провели на карантине, чтобы они случайно не привезли на необитаемый остров семена не произрастающих там растений.

Слоновая черепаха - крупнейшее из живущих сегодня сухопутных черепах. Диего весит 80 кг, в длину он достигает 90 см, рост - полтора метра.

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диего слоновая черепаха
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