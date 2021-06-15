Саммит ЕС-США. Стороны договорились координировать политику по России на высоком уровне

По итогам саммита ЕС-США, который прошел сегодня в Брюсселе с участием главы Белого дома Джо Байдена, стороны приняли решение установить диалог высокого уровня между ЕС и США для координации политики и действий в отношении России. Об этом говорится в заявлении саммита.

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"Мы едины в принципиальном подходе к России и готовы дать решительный ответ ее повторяющимся моделям негативного поведения и вредоносной деятельности. Россия должна приложить усилия, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений..." – сказано в заявлении.

Стороны пришли к решению установить "диалог высокого уровня между ЕС и США по России, чтобы координировать нашу политику и действия".

Участники саммита осудили продолжающиеся действия России по подрыву суверенитета Украины и Грузии.

Также стороны призвали Россию обеспечить иностранным дипломатическим представительствам в РФ возможность безопасной работы.

"Мы призываем Россию прекратить постоянное давление на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ и освободить всех политических заключенных", – говорится в заявлении.

В то же время ЕС и США договорились оставить открытыми каналы связи и возможности для выборочного сотрудничества с РФ в сферах, представляющих общий интерес.

Кроме того, участники саммита заявили, что поддерживают народ Беларуси и его требования в отношении прав человека и демократии.

"Мы полны решимости призвать режим Лукашенко к ответу за его нарушения прав человека и основных свобод, а также за создание угрозы безопасности полетов..." – сказано в документе.

На вчерашнем саммите в Брюсселе страны-члены НАТО пришли к выводу, что агрессивные действия России создают угрозу евроатлантической безопасности.

16 июня в Женеве должна состояться встреча Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вадим Ребрина

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