Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Саудовская Аравия возглавила G20, в приоритетах - права женщин

Саудовская Аравия возглавила G20, в приоритетах - права женщин - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
01.12.2019, 15:22

Во главе G20 Саудовская Аравия сменила Японию и стала первой арабской страной, где пройдет саммит Большой двадцатки

Саудовская Аравия с 1 декабря возглавила Большую двадцатку. Своими приоритетами в G20 страна видит защиту климата и прав женщин. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение саудовского правительства.

Отмечается, что королевство стремится к тому, чтобы "все люди - прежде всего женщины и молодежь - могли жить, работать и быть успешными".

При этом в самой Саудовской Аравии, пишет DW, права женщин сильно ограничены, особенно в части регламентации одежды. В последнее время некоторые правила были смягчены, например, женщинам разрешили водить авто. Однако по многим важным вопросам им еще нужно разрешение мужа.

  • С 28 сентября Саудовская Аравия упростила получение туристической визы для украинцев.

Читайте также: Саммит G20 впервые в истории пройдет в арабской стране

Напишите нам
саудовская аравия большая двадцатка G20
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 