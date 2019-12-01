Саудовская Аравия возглавила G20, в приоритетах - права женщин

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Саудовская Аравия с 1 декабря возглавила Большую двадцатку. Своими приоритетами в G20 страна видит защиту климата и прав женщин. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение саудовского правительства.

Отмечается, что королевство стремится к тому, чтобы "все люди - прежде всего женщины и молодежь - могли жить, работать и быть успешными".

При этом в самой Саудовской Аравии, пишет DW, права женщин сильно ограничены, особенно в части регламентации одежды. В последнее время некоторые правила были смягчены, например, женщинам разрешили водить авто. Однако по многим важным вопросам им еще нужно разрешение мужа.

С 28 сентября Саудовская Аравия упростила получение туристической визы для украинцев.

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