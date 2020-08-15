Седьмой день протестов: что происходит в Минске - фото, видео

В Минске прощаются с убитым протестующим Александром Тарайковским

В Минске и многих других городах сегодня проходят акции протеста. Об этом сообщает TUT.BY.

В столице прощаются с убитым Александром Тарайковским, собрались тысячи людей.

На месте гибели Тарайковского возле станции метро Пушкинская собрались тысячи людей, и они продолжают подходить — с цветами и свечами. После возложения цветов они начинают выстраиваться в две цепи вдоль улицы Притыцкого.

Минчанка пришла с плакатом "Александр Тарайковский — наш герой".

"Я не знала Александра, но пришла выразить соболезнования его жене и дочери. Я не согласна с тем, что происходит в нашей стране. Власть нас не слышит, нас бьют, унижают и убивают. Я не чувствую себя в безопасности, мне было страшно, но я вчера пришла на площадь Независимости. Нужно бороться", - отметила женщина.

Начали выходить люди на акции и в других регионах.

Поздно вечером 10 августа в Минске на улице Пушкинской погиб протестующий. Его звали Александр Тарайковский, ему было 34 года.

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Арина Толина

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